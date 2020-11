Divorțul dintre Antonia și Vincenzo Castellano s-a încheiat! În custodia cui a rămas Maya, fetița celor doi

23:50

Magistrații s-au pronunțat în cazul ”tovarășului” lui Smiley, omul de afaceri din Cluj care a fost cercetat pentru corupere sexuală a unei minore care îi devenise iubită la doar 14 ani. CANCAN.RO vă prezintă, în […] The post “Tovarășul” lui Smiley, condamnat la închisoare pentru coruperea unei minore, pe care și-o făcuse iubită cu acordul mamei ei. Ce sumă trebuie să-i plătească afaceristul fetei, drept daune morale appeared first on Cancan.ro.