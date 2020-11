Oana Zăvoranu, atac dur la adresa Andreei Bănică: „E fomiță mare și face reclamă la orice”

08:30

Ludovic Orban a făcut câteva noi precizări legate de unul dintre cele mai controversate subiecte. Acesta a vorbit despre posibilitate redeschiderii școlilor și a explicat motivele pentru care unitățile de învățământ rămân închise pentru moment. […] The post Când se vor redeschide școlile? Anunțul făcut de Ludovic Orban appeared first on Cancan.ro.