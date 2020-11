Coronavirus în România, 19 noiembrie. Ultimele informații despre numărul de infectări

09:00

Oana Roman este foc și pară pe Oana Zăvoranu, după ce bruneta i-a umilit copilul, în mod public. Mai mult, fiica lui Petre Roman le-a cerut ajutorul internauților și le-a spus acestora că are nevoie […] The post Oana Roman, apel disperat după ce Oana Zăvoranu i-a umilit fiica, pe rețelele de socializare: „Niciun părinte nu acceptă să-i fie terfelit copilul” appeared first on Cancan.ro.