Fiica lui Irinel Columbeanu a dispărut de pe rețelele de socializare. Ce i-a impus Monica Gabor după ce s-a mutat în America

10:00

Așa cum ne-a obișnuit în acest an, Turneul Campionilor la tenis masculin nu este lipsit de surprize! În cursul zilei de ieri, Novak Djokovic a fost învins! Rezultatele înregistrate miercuri În primul meci al zilei, […] The post ȘOC la Turneul Campionilor » Novak Djokovic a fost învins! Cel mai important turneu de tenis continuă: Astăzi joacă Nadal! appeared first on Cancan.ro.