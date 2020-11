VIDEO MApN - pregătit să transporte, joi, 15 pacienţi COVID, de la Bucureşti, la spitale din Moldova

16:00

După mai multe săptămâni de speculaţii, studioul Warner Bros. a confirmat că filmul ''Wonder Woman 1984'' va fi lansat în SUA în ziua de Crăciun atât în cinematografe, cât şi pe platforma HBO Max, fără un cost suplimentar pentru abonaţi, relatează EFE.În ceea ce priveşte premiera internaţională, studioul a anunţat că în restul lumii unde HBO Max nu este disponibil, filmul va ajunge în cinematografe pe 16 decembrie. "Este un film genial care capătă cu adevărat viaţă pe marele ecran şi în colaborare cu partenerii noştri vom oferi această posibilitate consumatorilor din SUA unde există săli de cinema deschise", notează într-un comunicat Ann Sarnoff, preşedinta WarnerMedia Studios.Ea a recunoscut că "mulţi consumatori nu pot reveni în săli din cauza pandemiei" şi de aceea au dorit să faciliteze opţiunea de a vedea "Wonder Woman 1984" pe platforma de streaming HBO Max, unde filmul va fi disponibil timp de o lună.Mulţi analişti sperau ca studioul să amâne data de lansare până în 2021 (cum au făcut majoritatea filmelor cu buget mare precum "Black Widow"; "Fast & Furious 9" sau "No Time to Die") având în vedere că un astfel de film, în condiţii normale, poate avea încasări de peste un miliard de dolari. For the first time ever, #WonderWoman1984 will release in theaters and stream exclusively on @HBOmax* on December 25.*Available on HBO Max in the US only at no extra cost to subscribers. pic.twitter.com/bU1Lmg5YDA— Wonder Woman 1984 (@WonderWomanFilm) November 19, 2020 În prezent se apreciază că doar 50 la sută din cinematografele americane sunt deschise în actuala criză sanitară.Totuşi, studioul speră ca acest demers să ducă la o creştere a abonamentelor pentru HBO Max, care costă 15 dolari pe lună, platforma confruntându-se cu o concurenţă acerbă din partea Netflix, Amazon Prime sau Disney+.Patty Jenkins a regizat primul film "Wonder Woman" (2017), un fenomen care a propulsat-o la celebritate pe Gal Gadot şi a avut încasări de 822 de milioane de dolari. În sequel, prevăzut iniţial să fie lansat în iunie, Gadot este însoţită de Chris Pine, Kristen Wiig şi Pedro Pascal, printre alţii, în noile aventuri plasate în anii 1980. AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Simona Tatu, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: Wonder Woman 1984 / Twitter.com