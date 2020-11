alegeriSUA Biden denunţă ''iresponsabilitatea incredibilă'' a preşedintelui Trump

19:00

Discuţiile post-Brexit dintre negociatorul Uniunii Europene (UE), Michel Barnier, şi omologul său britanic, David Frost, au fost suspendate din cauza unui caz de COVID-19 în echipa europeană, a anunţat joi Barnier pe Twitter, transmite AFP."Unul dintre negociatorii din echipa mea a fost testat pozitiv la COVID-10. Împreună cu David Frost, am decis să suspendăm negocierile la nivelul nostru pentru o scurtă perioadă", a scris Barnier.El a precizat că "echipele îşi vor continua lucrul cu deplina respectare a regulilor". I am close contact with @michelbarnier about the situation. The health of our teams comes first. I would like to thank the @EU_Commission for their immediate help and support. https://t.co/bXPtY1EgHd— David Frost (@DavidGHFrost) November 19, 2020 Anunţul survine într-un moment când discuţiile privind relaţiile post-Brexit dintre Uniune şi Regatul Unit au intrat în linie dreaptă.Michel Barnier însuşi a fost testat pozitiv la noul coronavirus în martie, la debutul acestor negocieri."Sănătatea echipelor noastre înainte de toate", a replicat Frost, tot pe Twitter. AGERPRES/(AS - autor: Mihaela Toth, editor: Adriana Matcovschi, editor online: Gabriela Badea)