El este denunțătorul lui Alex Bodi! “Sharpele Nebunu” & fostul soț al Biancăi au fost “frați” până să-i probeze DIICOT-ul: mega-party-uri cu șampanii scumpe + au împărțit un Rolls Royce și… | SUPER GALERIE FOTO

16:00

O bătrână de 74 de ani, care se afla într-o stare destul de gravă din cauza afecțiunii SARS-CoV-2, a fost transportată cu ambulanța din greșeală la un spital care nu este suport COVID-19, motiv pentru […] The post Caz revoltător la Spitalul Universitar. O bătrână bolnavă de COVID-19, transportată din greșeală acolo, a fost dată afară din unitatea spitalicească. Fiica ei a găsit-o pe jos, rănită appeared first on Cancan.ro.