Mihai de la 3 Sud Est, infectat cu noul coronavirus. Artistul are nevoie de plasmă

17:50

Naomi Hedman și Florin Ristei sunt doi iubiți extrovertiți și, recent, ei și-au surprins fanii cu o imagine realizată în intimitatea căminului lor. Poziția incitantă în care s-au fotografiat cei doi a fost analizată din […] The post Naomi Hedman și Florin Ristei s-au fotografiat într-o poziție incitantă! Detaliile de la care fanii nu și-au dezlipit ochii | FOTO appeared first on Cancan.ro.