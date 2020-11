Un Mercedes 170V - maşina 'comisarului Moldovan' -, adjudecat la 28.000 de euro

10:30

Laureatul Booker Prize 2020, scriitorul Douglas Stuart, a mărturisit că a descoperit pasiunea pentru literatură abia după moartea mamei sale, pe când el avea 16 ani, informează DPA.Autorul născut în Scoţia a fost desemnat laureatul de anul acesta al prestigiosului premiu literar britanic, care recompensează câştigătorul cu suma de 50.000 de lire sterline.Romanul premiat al lui Stuart, ''Shuggie Bain'', se inspiră din perioada copilăriei autorului şi spune povestea unui băiat gay care creşte alături de o mamă alcoolică în Glasgowul anilor 1980.În conferinţa de presă desfăşurată joi, după anunţarea câştigătorului, autorul a povestit că a descoperit cărţile relativ târziu în viaţă.''Călătoria mea prin literatură a fost una dificilă. Pe când eram copil, am crescut într-o casă unde nu era nicio carte, iar cărţile erau considerate ceva destul de periculos, cred. Să ai cărţi, te-ar fi expus ca tânăr băiat gay. Erau considerate ca fiind foarte feminine'', a mai spus scriitorul.''Aveam 16 ani când mama a murit şi mă străduiam să merg în continuare la şcoală, să mă întreţin. Profesorii mei au văzut că eram primul copil din familia mea care încerca să finalizeze liceul şi m-au îndrumat către cărţi'', a declarat autorul.''Atunci s-au deschis toate drumurile pentru mine''.Stuart a dezvăluit că a început prin a-i citi pe Thomas Hardy şi Tennessee Williams, înainte de a descoperi, pe când avea 20 de ani, faimoşi autori scoţieni precum Janice Galloway, James Kelman - câştigătorul Booker Prize în 1994 -, Agnes Owens, George Friel.Autorul a mai precizat că Alan Hollinghurst, laureat al premiului Booker în 2004, şi Jeanette Winterson au fost ''foarte importanţi'' pentru el.''De aceea cred că reprezentarea este într-adevăr importantă în literatură. Este important pentru tinerii queer scoţieni sau pentru copiii scoţieni din familii de muncitori să vadă personaje asemenea lor în paginile cărţilor''.După Kelman, Stuart este al doilea scriitor scoţian care câştigă Booker Prize în istoria de 51 de ani a premiului.Stuart activează în prezent în industria modei şi trăieşte la New York alături de soţul său, Michael Cary. Stuart a declarat că acum intenţionează să plece din lumea modei şi să se concentreze pe scris ca slujbă cu normă întreagă, finanţându-şi cariera cu suma obţinută în urma câştigării premiului.Stuart a fost anunţat câştigător în cadrul unui eveniment special desfăşurat la Roundhouse în nordul Londrei, transmis live în contextul restricţiilor impuse de pandemia de COVID-19.Pe lista finaliştilor s-au mai aflat: Avni Doshi cu ''Burnt Sugar''; Maaza Mengiste, cu ''The Shadow King''; ''The New Wilderness'', de Diane Cook; Tsitsi Dangarembga, ''This Mournable Body''; ''Real Life'', de Brandon Taylor.Ceremonia a inclus prezenţa virtuală a unor oaspeţi speciali precum fostul preşedinte al Statelor Unite Barack Obama şi Camilla, ducesa de Cornwall, care a spus într-un mesaj înregistrat că ediţia de anul acesta a Booker Prize este ''chiar mai importantă decât de obicei'' în contextul pandemiei.''Chiar dacă coronavirusul ne-a privat de atât de multe plăceri culturale - muzică live, teatru, cinema, galerii de artă, chiar şi de la a fi împreună în această seară - am putut cel puţin să citim. Atâta timp cât putem citi, putem călători, putem evada, explora, putem plânge şi putem înfrunta misterele vieţii'', a spus ducesa.''Mereu am apelat la scris ca să găsesc un sens în lumea aceasta, iar cele mai bune cărţi aflate pe lista Booker Prize îmi amintesc de puterea ficţiunii de a privi dintr-o altă perspectivă, de a înţelege luptele şi de a găsi noi modalităţi de a aborda probleme complexe şi de a aduce schimbare'', a spus Barack Obama.''Doresc să salut activitatea Booker Prize Foundation de a încuraja oamenii să citească mai multă ficţiune şi de a promova arta cititului în beneficiul public'', a mai spus fostul preşedinte american.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Ady Ivaşcu)