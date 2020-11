Simona Halep face dezvăluiri, la mai bine de o lună după înfrângerea dureroasă cu Swiatek » Gestul extrem făcut imediat după meci: „L-am aruncat la gunoi”

17:30

Zeci dintre cele mai mari publicații ale lumii, printre care New York Times, The Telegraph, Financial Times, The Guardian și Los Angeles Times marchează lansarea de azi a filmului documentar Colectiv în SUA, UK și Canada și scriu despre felul în care munca ziariștilor români de investigație ”îți face inima să se înalțe” (Daily Mail).Astăzi, 20 noiembrie, documentarul românesc ”Colectiv” se lansează în Statele Unite, Canada și Marea Britanie. ...