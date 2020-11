Djokovic și Medvedev își dau cu părerea despre „scandalul Zverev”! „Vom afla cu siguranță ce a fost acolo!”

11:00

Anul 2020 ne-a schimbat ritmul vieții și ne-a pus în fața unor provocări dificile, iar una dintre cele mai mari a fost aceea de a transfera viața din societate, în mediul online. Unele agenții nu și-a lăsat munca deoparte, ci cu determinare au făcut față situației găsind soluții inovatoare și de succes la probleme care, la prima vedere, nu […] Cum se vor organiza evenimentele de Crăciun ale companiilor în 2020? Concerte, workshop-uri, conferințe, stand-up, toate online. Nume mari din televiziunea românească se alătură distracției.