Un polițist din Mehedinți, răpus de infecția cu COVID-19. Imagini cu puternic impact emoțional surprinse la omagiul pe care i l-au adus foștii colegi | VIDEO

12:10

O femeie din statele unite a comandat un tort de la o cofetărie pentru ziua de naștere a iubitului ei, iar când l-a văzut a rămas șocată. Ce scriseseră cofetarii pe tort? Tânăra anonimă din […] The post De tot râsul! Ce scria pe tortul comandat de o femeie pentru ziua de naștere a iubitului ei appeared first on Cancan.ro.