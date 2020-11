Crește numărul localităților care intră în carantină! Otopeni, Popești-Leordeni și alte patru localități vor intra în carantină de sâmbătă seară

09:30

Emilian Imbri, managerul spitalului Victor Babeș din Capitală, a făcut un avertisment îngrijorător. Medicul a afirmat că de aproximativ două săptămâni, unitatea spitalicească pe care o manageriază este plină și trage un semnal de alarmă. […] The post Emilian Imbri, avertisment îngrijorător: ”Atenție! ATI-ul nu te poate salva. Este bine să nu ajungi acolo” appeared first on Cancan.ro.