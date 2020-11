Procesul pentru corupţie al fostului preşedinte francez Nicolas Sarkozy începe luni la Paris

11:50

Goldie Jeanne Hawn s-a născut la 21 noiembrie 1945, la Washington, SUA. Este actriţă, producătoare, regizor. A crescut într-o familie cu înclinaţii muzicale, astfel încât la trei ani a început să ia lecţii de dans, iar la 17 ani avea propriul studio de coregrafie şi dans, potrivit site-ului cinemagia.ro.Este fiica lui Rut Hawn (Edward Rutledge Hawn), descendent al lui Edward Rutledge, care a semnat "The Declaration of Independence" în 1776.A urmat cursurile la Montgomery Blair High School în Silver Spring, Maryland şi a absolvit facultatea în 2002 la American University, potrivit site-ului cinemagia.ro.Debutul său a fost pe micul ecran, cu un rol în comedia ''Good Morning, World'', dar a devenit cunoscută prin rolurile de comedie din ''Laugh In'' (1968-70), fiind nominalizată de două ori la premiul Emmy. A fost gazda unor spectacole ale posturilor CBS şi ABC, producătorii remarcând-o şi începând să o distribuie.A intrat în lumea filmului ca dansatoare, în pelicula ''The One and Only, Genuine, Original Family Band'' (1968). Au urmat ''Cactus Flower'' (1969, Premiul Oscar), ''Butterflies Are Free'' (1972), ''The Sugarland Express'' (1973), ''Shampoo'' (1975), ''Private Benjamin'' (1980, nominalizare la premiul Oscar). Din bogata sa filmografie mai amintim: ''Bird on a Wire'', ''Deceived'', ''Housesitter'', "Foul Play", "The Duchess and the Dirtwater Fox", "The Girl from Petrovka", "There's a Girl in My Soup", "SPF-18", "Snatched", "Phineas and Ferb" (TV Series), "The Banger Sisters", "Town & Country", "The Out-of-Towners", "Everyone Says I Love You", "The First Wives Club", "Death Becomes Her", "House Sitter", "Criss Cross", "Overboard", "Wildcats", "Protocol", "Swing Shift", "Best Friends", "Seems Like Old Times", potrivit imdb.com. Cu filmul ''Ashes to Ashes'', actriţa şi-a făcut debutul regizoral, precizează site-ul www.biography.com.În 2013, a jucat în serialul de televiziune ''Phineas and Ferb'', iar în 2017 a apărut în filmele "Snatched" şi "SPF-18". Cele mai recente apariţii sunt în peliculele "The Christmas Chronicles" (2018) şi "The Christmas Chronicles 2" (2020), în care joacă rolul Doamnei Crăciun (Mrs. Claus), conform site-ului imdb.com.Artista a dovedit că are şi talent vocal, realizând un cover al melodiei ''A Hard Day's Night'' (Beatles), în 1998. A colaborat în plan muzical şi cu Diane Keaton şi Bette Midler, lansând, în 1996, hit-ul ''You Don't Own Me'', precizează site-ul www.biography.com.Goldie Hawn a fost recompensată pentru rolurile sale din filme cu o stea amplasată pe Bulevardul Walk of Fame din Hollywood.A fost căsătorită cu Gus Trikonis, de care a divorţat. Cel de-al doilea soţ a fost Bill Hudson, cu care a avut doi copii, Kate şi Oliver. Kate Hudson a devenit o actriţă celebră, la fel ca mama ei. Din 1984, are o relaţie cu actorul Kurt Russel, cei doi având împreună un fiu, Wyatt Russell (născut în 1986, actor şi el). Este şi bunică, având cinci nepoţi - Ryder Russell Robinson (copilul fiicei sale şi al muzicianului Chris Robinson), Bingham Hawn Bellamy (copilul fiicei sale, Kate, şi al muzicianului Matthew Bellamy) şi Wilder Brooks, Bodhi Hawn şi Rio Laura (copiii fiului său, Oliver, şi al soţiei acestuia, actriţa Erinn Bartlett). În 2005, Goldie Hawn şi-a publicat autobiografia, cu titlul ''Lotus Grows in the Mud''.Actriţa a înfiinţat şi o fundaţie care îi poartă numele, care se ocupă de programe de educaţie pentru tineri, dar şi pentru copii.În aprilie 2020, Goldie Hawn, fiica acesteia - Kate Hudson - şi nepoata sa Rani Rose Fujikawa au apărut pe coperta ediţiei anuale speciale a revistei ''People'' dedicate frumuseţii, potrivit Reuters. A fost pentru prima dată când pe coperta acestui număr special, care în acest an marchează cea de-a 30-a aniversare, au apărut persoane reprezentând trei generaţii. AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Ruxandra Bratu) Sursa foto: (c) Goldie Hawn/Facebook.com