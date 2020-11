Coronavirus: Rusia este pregătită să furnizeze vaccinul său altor state, spune Putin la summitul G20

15:50

Copreşedintele USR PLUS Dacian Cioloş a declarat, sâmbătă, că situaţii precum cele înregistrate la spitalele din Suceava şi Piatra Neamţ s-au datorat atitudinii politicienilor."După aceste alegeri din 6 decembrie, avem patru ani în care principalul obiectiv trebuie să fie acela de a reconstrui, dar trebuie să reconstruim pe o fundaţie curată. (...) Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în sănătate în aceste ultime luni, când această criză COVID a scos la suprafaţă mizerii pe care le-am tot pus sub preş ani de zile, ca să nu dea prost pentru că mai venea un rând de alegeri şi trebuia să ieşim bine... Ce s-a întâmplat la Suceava, cu acel focar de infecţie într-un spital nou-nouţ, cu bani investiţi recent, nu din cauza lipsei banilor s-a întâmplat, ci a atitudinii oamenilor, a politicienilor care şi-au întins tentaculele cu interesele politicianiste peste tot şi am văzut rezultatele. Ceea ce s-a întâmplat recent la Piatra Neamţ nu din cauza lipsei banilor s-a întâmplat la terapie intensivă acel incendiu, ci tot din cauza atitudinii, din cauza incompetenţei, din cauza acestei politizări. Cu aceste lucruri vom începe - cu o curăţire a fundaţiei şi apoi cu investiţii pentru a reconstrui pe curat. Asta e revoluţia bunei guvernări pe care vrem să o aducem în orice formă de guvern vom face parte", a spus Cioloş, într-o dezbatere online cu candidaţi USR PLUS pentru regiunea Moldovei.El a precizat că printre obiectivele USR PLUS se numără transparenţa şi "DNA-ul pădurilor" care trebuie completat cu "inspectorul pădurilor"."Eu cred că, legat de situaţia aceasta în pandemie, când luăm măsuri şi închidem şcoli peste tot în ţară, trebuie să ne gândim la repercusiunile unor astfel de decizii asupra abandonului şcolar şi asupra felului cum sunt educaţi copiii, pentru că un an şcolar pierdut e un an şcolar pierdut din viaţa unui copil", a opinat Cioloş.Copreşedintele USR PLUS a subliniat că alegerile din 6 decembrie reprezintă "un moment cheie" pentru viitor."Avem patru ani de zile şi apoi încă patru ani de zile în care principala preocupare a noastră va fi aceea de a reconstrui. (...) Nu am vrea să mai fim în situaţia să mai ieşim în stradă ca să ne pară rău că nu am ieşit la vot atunci când puteam să o facem. Gândiţi-vă bine că, în ciuda acestei pandemii, votul vostru pe 6 decembrie poate să determine cu adevărat o revoluţie a bunei guvernări în România. (...) Ne-am tot plâns şi părinţii noştri s-au tot plâns că au ratat momente în istoria României şi credeţi-mă nu spun cuvinte mari, dar dacă vechea clasă politică ar fi vrut cu adevărat să schimbe România în bine nu am fi avut astăzi corupţia pe care o avem astăzi în România, nu ar fi trebuit să vorbim de 'Fără penali în funcţii publice' şi iată că trebuie să o facem, nu ar fi trebuit să spunem că printre obiectivele noastre este să eliminăm pensiile speciale pe care şi le-au dat politicienii în aceşti ultimi ani, nu ar fi trebuit să vorbim de impostură şi de fabrici de diplome şi de doctorate, dar suntem în situaţia să o facem", a spus el.La dezbatere au participat Cosette Chichirău, Magda Oleniuc, Iulian Bulai, Radu Rey - candidaţi USR PLUS pentru regiunea Moldovei la alegerile din 6 decembrie. AGERPRES/(A - autor: Florentina Peia, editor: Andreea Rotaru, editor online: Andreea Lăzăroiu)