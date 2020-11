Maria Cârneci, declarații dureroase la un de la decesul soțului. Care a fost ultima lui dorință

12:10

Marius Croiotru, antrenorul principal al FC Botoșani, a declarat într-o conferință de presă că, având în vedere situația cu care se confruntă echipa sa, ar fi o minune ca astăzi să obțină un rezultat pozitiv […] The post Situație disperată în Moldova: „În momentul acesta nu am 18 jucători de câmp plus doi portari!” appeared first on Cancan.ro.