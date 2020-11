Avem imaginile care pot “detona” relația dintre Mario Fresh și fiica Andreei Esca. L-am fotografiat pe “fiul” lui Alex Velea când se îmbrățișa cu o puștoiacă

14:10

Doi tineri sunt cercetaţi de poliţiştii botoşăneni, după ce au agresat un bărbat de 39 de ani, iar apoi l-au aruncat într-o fântână. Trupul acestuia a fost descoperit după aproape o lună. Pe 15 noiembrie, […]