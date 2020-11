Cum arată ansamblul modular de la Institutul Fundeni, unde vor fi triaţi bolnavii COVID (Galerie foto)

12:20

eMAG reduceri blendere si tocatoare. Magazinul online eMAG are oferte in aceasta perioada la tocatoare si blendere de la numeroase branduri. eMAG reduceri blendere si tocatoare – Toate ofertele sunt AICI. Am analizat oferta eMAG si am descoperit ca mai multe electrocasnice mici de bucatarie de la branduri precum Star-Light, Heinner sau Bosch au reduceri excelente, chiar si de peste 50%. 1. Un tocator Star-Light CW-300BR, 300W, 1.2 l, Vas Sticla, Negru/Rosu, beneficiaza de o reducere de 30% in ca...