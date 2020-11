A furat 20 de trotinete electrice de pe stradă, apoi și-a deschis propria afacere. O parte le-a vândut, iar pe altele le-a vopsit şi le-a închiriat

09:10

Dacă în zilele anterioare nu au existat surprize importante la Turneul Campionilor la tenis masculin, sâmbătă a fost, cu siguranță, o zi dedicată "bombelor"! Atât Novak Djokovic, cât și Rafael Nadal, au fost eliminați de […]