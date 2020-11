Cățelușul ars de viu a fost salvat, dar e afectat psihic. ”Tremură necontrolat, se pune pe burtă și înțepenește așa”

15:10

Zeci de mii de oameni din Belarus au protestat din nou, duminică, împotriva preşedintelui Aleksandr Lukaşenko, relatează AFP, citată de Agerpres. Poliţia a efectuat zeci de arestări. #Belarus "Mom, I scared," says a child to his mother while seeing this. Armed security officers are running to arrest people, who were peacefully gathering. This video shows […]