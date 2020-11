Drama prin care trece Bianca Brad de mai bine de 13 ani. Ce nu o lasă pe artistă să aibă o viață liniștită

13:00

Zi neagră pentru Statele Unite ale Americii. Sâmbătă a fost depășit pragul de 12 milioane de contaminări cu noul coronavirus. În ceea ce privește bilanțul negru al deceselor acesta a ajuns la 255.000, potrivit datelor […] The post Pragul de 12 milioane de îmbolnăviri a fost depășit în SUA. Au fost impuse noi restricții appeared first on Cancan.ro.