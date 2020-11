CFR Cluj - UTA 0-1. Ioan Hora, omul meciului: „Un rezultat enorm, extraordinar!” + Concluziile lui Balint

CFR Cluj a pierdut pe teren propriu cu UTA, scor 0-1. Ioan Hora, marcatorul singurului gol al partidei, a tras concluziile la final.Toate detaliile despre CFR Cluj - UTA 0-1, AICI„E un rezultat enorm! E extraordinar, am reușit să batem campioana! Cele două săptămâni în care ne-am pregătit foarte bine au dat roade. Mă bucur în primul rând că am reușit să luăm cele trei puncte, nu contează neapărat că am învins fosta echipă. ...

