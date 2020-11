Tristan Tate, putred de bogat? Câți bani scoate fostul Biancă Drăgușanu pentru bolizii din garaj

13:30

Știrista PRO TV Andreea Marinescu este infectată cu coronavirus. Momentan, starea de sănătate a prezentatoarei TV este una bună. După Andreea Esca şi Neti Sandu, la rândul său, Andreea Marinescu a fost diagnosticată pozitiv cu […]