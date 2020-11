VIDEO O fostă membră ETA, extrădată în Spania de către autorităţile belgiene

19:10

Colaborarea dintre echipa de fotbal CSM Slatina şi antrenorul Mihai Ianovschi a încetat, duminică, de comun acord, a anunţat clubul de liga a doua.''Întotdeauna, de unde am plecat, am plecat cu lucrurile bune. Am realizat lucruri frumoase la Slatina. O promovare în Liga a II-a cu o echipă tânără, poate cea mai tânără din campionat. Am întâlnit şi am lucrat cu oameni extraordinari, care se înscriu în ceea ce ar trebui să reprezinte normalitatea în fotbal. Promovarea reprezintă o pagină importantă în istoria fotbalului slătinean şi sunt bucuros că am contribuit la acest lucru'', a afirmat Ianovschi pe pagina de Facebook a grupării oltene.''Sunt convins că se vor găsi cele mai bune soluţii, astfel încât echipa să urce într-o zonă mai liniştită a clasamentului. Consider că toţi jucătorii cu care am lucrat au progresat, în special cei mai tineri dintre ei, şi sunt convins că, dacă vor continua să muncească, unii dintre ei vor putea face pasul mai sus. Am considerat, împreună cu clubul, că este nevoie de o schimbare. Mulţumesc CSM Slatina, Baftă CSM Slatina!'', a mai transmis Mihai Ianovschi.Despărţirea survine după ce CSM Slatina a fost învinsă, sâmbătă, de ultima clasată, Pandurii, la Târgu Jiu (1-2).CSM Slatina ocupă locul 19 (din 21 de echipe), cu 10 puncte din 11 jocuri.AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Andreea Preda) Sursa foto: CSM Slatina - Fotbal/Facebook