Busu, la un pas de moarte, din nou. Actorul și-a băgat în sperieți apropiații: „Am înlemnit cu toții!” 

20:50

La începutul acestui an, Roxana Nemeș a fost cerută în căsătorie de iubitul ei Cătălin Hagima. Pandemia de coronavirus însă a fost factorul principal din cauza căruia marele eveniment nu s-a realizat. Cu toate […] The post Motivul pentru care Roxana Nemeș nu a ajuns în fața altarului: „Dacă nu există dragoste la mijloc” appeared first on Cancan.ro.