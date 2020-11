Bancul Zilei | Ce au făcut doi bucureșteni beți într-un bordel din Centrul Vechi

21:30

În urmă cu 13 ani în viața Biancăi Brad a avut loc un eveniment nefericit. Fiica vedetei s-a stins din viață la doar câteva zile de la naștere. Despărțirea de Emma a produs […] The post Drama prin care trece Bianca Brad de mai bine de 13 ani. Ce nu o lasă pe artistă să aibă o viață liniștită appeared first on Cancan.ro.