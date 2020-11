Vaccinul dezvoltat de AstraZeneca şi Universitatea Oxford este eficient 70% împotriva COVID-19

08:40

La 23 noiembrie 2020, începând cu ora 19.00, pe www.fnt.ro, în cadrul Festivalului Naţional de Teatru 2020, secţiunea "FNeuitareT, se poate viziona piesa "Unchiul Vania" de A.P. Cehov, un spectacol în limba maghiară cu subtitrare în limba română.Traducerea în limba maghiară este asigurată de Zsuzsánna Koros-Fekete pe baza traducerii în engleză de Paul Schmidt, iar traducerea în limba română de către Andrei Şerban şi Kinga Kovacs.Regia este semnată de Andrei Şerban, dramaturgia de Kinga Kelemen, iar scenografia de Carmencita Brojboiu. Asistent de regie este Attila Keresztes. Spectacolul este realizat de Teatrul Maghiar de Stat Cluj. Distribuţia: József Bíró, Imola Kézdi, Anikó Petho, Emoke Kató, András Hatházi, Zsolt Bogdán, Attila Orbán, Csilla Varga şi Ferenc Sinkó.Durata piesei de teatru este de două ore şi 50 minute."Serebriakov, un profesor universitar aflat la pensie, se retrage la ţară împreună cu soţia lui tânără şi frumoasă, Elena. Viaţa celor de aici se schimbă cu desăvârşire, Vania şi Astrov se luptă pentru privirile Elenei, în timp ce Sonia şi Elena se simt atrase de Astrov", se arată în sinopsisul piesei."Trebuie să acceptăm că piesa e mult mai misterioasă şi mai bogată decât oricare dintre noi, să acceptam paradoxul de a fi uman şi să acceptăm că scena nu dă soluţii, ci lasă totul deschis...", afirmă regizorul Andrei Şerban despre piesa de teatru.TRAILER Unchiul Vania de A.P. Cehov (Cluj) from UNITER Romania on Vimeo.Festivalul Naţional de Teatru (FNT) 2020 are loc în format multimedia - on-line, TV, radio - în perioada 22-29 noiembrie 2020. Din cauza pandemiei de COVID-19, evenimentul, un adevărat brand naţional, se desfăşoară în exclusivitate în format multimedia (online, TV şi Radio), o premieră în istoria festivalului. Potrivit UNITER, motto-ul ediţiei este "FNT 30/ FNT Altfel".Direcţia artistică şi selecţia programului aparţin criticilor de teatru Ludmila Patlanjoglu, Maria Zărnescu şi Călin Ciobotari."Ediţia din 2020 a Festivalului Naţional de Teatru nu seamănă cu nicio alta de până acum. Ea este altfel pentru că noi suntem altfel. Vieţile noastre, privirile noastre, chipurile noastre, mişcările noastre, îngândurările, fericirile şi nefericirile noastre sunt altfel. Pe parcursul a mai puţin de un an, relaţia cu celălalt, relaţia cu noi înşine, relaţia cu ceea ce este dincolo şi dincoace de om - toate au devenit altfel. În mijlocul acestor nesfârşite transformări, arta, modul de crea şi de a percepe actul artistic nu pot fi, la rândul lor, decât ...altfel. (...) Festivalul nu putea fi decât altfel, adică on-line", afirmă cei trei critici într-o scrisoare deschisă în care este prezentată strategia ediţiei din acest an.Pentru ediţia din 2020 a FNT organizatorii au decis să construiască "un concept bazat aproape exclusiv pe revizitarea istoriei FNT din ultimele trei decenii".Structura Festivalului Naţional de Teatru 2020 cuprinde secţiunile "FNeuitareT", "FNelinişteT", "arta ACTORULUI mare", "Premieră în FNT", "Spectacolul ascuns", "Spectacole invitate", "Vorbe, vorbe, vorbe...", "Esteticile pandemiei", "FNT ON AIR", "Emil Boroghină în recital", "Spectacole premiate internaţional" şi "Vorba de cultură".Printre reprezentaţiile care pot fi văzute în FNT 30 se numără "Danaidele" regia Silviu Purcărete; "O noapte furtunoasă" regia Mihai Măniuţiu; "Pasărea retro se loveşte de bloc şi cade pe asfaltul fierbinde" regia Radu Afrim; "Trei Surori" regia Gabor Tompa, "Unchiul Vania" regia Andrei Şerban - secţiunea "FNeuitareT"; "Deşteptarea primăverii" regia Vlad Cristache, Occident Express" regia Zakarias Zalan; "Nora" regia Botond Nagy - secţiunea "FNelinişteT"; "Actorul" regia Mihai Mălaimare, "Angajare de clovn" regia Claudiu Goga, "Freak Show" un spectacol de şi cu Florin Piersic Jr.; "Însemnările unui nebun" regia Felix Alexa, - secţiunea "arta ACTORULUI mare".În secţiunea "Premieră în FNT" va putea fi urmărit spectacolul "Caligula" de Albert Camus, regia Silviu Jicman. Spectacolele "Electra" regia Antoine Vitez, producţie Theatre National de Chaillot, şi "Livada de vişini" regia Giorgio Strehler - producţie Piccolo Teatro Milano - , vor putea fi văzute în secţiunea "Spectacole invitate". AGERPRES/(Documentare - Cristian Anghelache, editor: Ionela Gavril) Sursa foto: fnt.ro