Andrei Ștefănescu și soția lui au divorțat. Primele declarații făcute de artist. „Antonia și Ayan locuiesc în continuare în casă noastră”

14:00

Alina Gorghiu, 42 de ani, a anunat, luni, într-o postare pe Instagram, că pagina sa de Facebook a fost spartă de hackeri. „Ăsta este adevărul. Mi-au furat pagina de Facebook. Sâmbătă dimineața am constatat că cineva rulează un live pe Facebook-ul meu care nu are nicio legătură cu mine, după care nu am mai avut […]