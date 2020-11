Întâmplare demnă de comedie. Doi amorezi, amenințați de vecini cu Poliția. Finalul întâmplării te va face să râzi

10:20

9 dimineața, dimineață de toamnă în București. Mă duc pe jos până la o clinică privată să îmi fac testul, aflasem că interacționasem cu un pozitiv cu câteva zile înainte și m-am gândit că deși […] The post Cum am primit COVID-19 de ziua mea appeared first on Cancan.ro.