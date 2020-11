Armata română se implică în vaccinarea populației. MApN a anunțat unde va fi ținut vaccinul anti-COVID, după ce ajunge în țară

13:10

Daria Radionova a postat un mesaj, de curând, pe rețelele de socializare, care poate fi intepretat foarte ușor ca un atac împotriva Biancăi Drăgușanu, fosta soție a lui Alex Bodi. Rusoiaca nu se află la […] The post Daria Radionova sare iar la „gâtul” Biancăi Drăgușanu: „Am ratat partea în care Boris a oferit o vacanță gratuită la Dubai” appeared first on Cancan.ro.