DINAMO. Cosmin Contra ignoră suporterii și spune ADIO: „Nu mai există cale de întoarcere!” » Anunț radical: „Nu mă mai interesează România”

18:20

Partida de la Târgu Jiu, pierdută 1-2 cu Pandurii, a fost ultima petrecută de antrenorul Mihai Ianovschi (45 de ani) pe banca grupării CSM Slatina. „Întotdeauna, de unde am plecat, am plecat cu lucrurile bune. Am realizat lucruri frumoase la Slatina. O promovare în Liga 2 cu o echipă tânără, poate cea mai tânără din campionat. Am întâlnit şi am lucrat cu oameni extraordinari, care se înscriu în ceea ce ar trebui să reprezinte normalitatea în fotbal. ...