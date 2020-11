Pepe, primele declarații după ce s-a aflat că ar fi agresat-o pe Raluca: “Vom discuta în instanță, vom discuta pe probe, pe dovezi”. Unii dintre prietenii lor cred că va ieși un scandal monstruos

16:10

Caragiale este etern. Și nu o spunem noi, ci este un adevăr general valabil. Așa se face că viața de zi cu zi ne uimește prin propriul umor ironic, uneori poate, mai mult decât […] The post Întâmplare demnă de comedie. Doi amorezi, amenințați de vecini cu Poliția. Finalul întâmplării te va face să râzi appeared first on Cancan.ro.