VIDEO China: Sonda spaţială Chang'e-5 a fost lansată spre Lună

04:20

La mai bine de două săptămâni de la anunţarea înfrângerii sale în alegerile prezidenţiale din SUA, Donald Trump a dat undă verde luni seară deschiderii procesului de tranziţie spre o administraţie Biden, relatează AFP şi Reuters.Echipa democratului a luat imediat notă de o etapă care permite ''un transfer de putere paşnic şi fără probleme''.Preşedintele republican în exerciţiu nu a recunoscut în mod direct victoria lui Joe Biden, promiţând să continue o ''luptă dreaptă'' în timp ce demersurile sale în justiţie se înmulţesc, fără succes, pentru a încerca să demonstreze fraude în alegerile din 3 noiembrie.''Cu toate acestea, în interesul superior al ţării noastre, recomand'' ca agenţia guvernamentală responsabilă pentru transferul de putere să facă ''ceea ce este necesar în ceea ce priveşte protocoalele şi am cerut echipei mele să facă acelaşi lucru'', a scris Trump pe Twitter. ...fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020 Această agenţie, GSA (General Services Administration), a trimis anterior o scrisoare prin care îl informa pe Joe Biden că este deschisă calea pentru tranziţie.Administraţia Trump trebuie să recunoască oficial că Joe Biden este preşedintele ales pentru ca echipa de tranziţie a democratului să poată începe să primească informaţii clasate top-secret şi să discute cu echipele existente în diferitele ministere.AGERPRES/(AS - autor: Violeta Gheorghe, editor online: Alexandru Cojocaru)