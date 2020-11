Fetiță agresată sexual de tatăl vitreg, care îi punea somnifere în lapte. Pentru că mama a râs de ea și nu a crezut-o, a mers singură la Poliție

10:40

Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a infirmat ”categoric” varianta vehiculată de economistul-șef BNR, Valentin Lazea, precizând că salariile bugetarilor nu vor fi tăiate. În plus, nici taxele nu vor crește în 2021, notează Realitatea Plus. ”Infirm categoric acest scenariu, al tăierii salariilor, scenariul creșterii taxelor, am spus clar în programul de guvernare, taxele nu vor crește, […]