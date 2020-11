Mihaela Rădulescu și-a umilit primul iubit! Ce spune despre noaptea eșuată de amor în care și-a pierdut inocența: „Cred că are și astăzi probleme”

23:50

Arestarea lui Alex Bodi nu i-a "picat" prea bine Dariei Radionova. În lipsa iubitului, moldoveanca de la Londra a fost nevoită să apeleze la economii. "Rivala" Biancăi Drăgușanu a "spart" pușculița și i-a "sechestrat" Bentley-ul […]