Și-a comandat de mâncare, dar a avut parte de o surpriză de proporții. Ce a pățit o femeie care a vrut să mănânce paste

07:50

Despre Nicolae și Elena Ceaușescu s-au spus multe lucruri de-a lungul timpului, dar detaliile interesante din viața celor doi au ieșit la iveală în cele mai dubioase moduri și cu siguranță nu se așteptau niciodată […] The post Nicolae Ceaușescu nu avea niciodată bani la el. Care era obiectul ce nu lipsea niciodată din buzunarul lui appeared first on Cancan.ro.