Bode: Această rectificare este una istorică; cei 179 milioane lei vor fi folosiţi cu precădere la investiţii

Bucharest Best Comedy Film 2020, care va avea loc în perioada 1 - 10 decembrie, va putea fi urmărit pe canalul de televiziune ComedyEst, o premieră în lumea festivalurilor de film.Asociaţia Culturală "Grigore Vasiliu Birlic", care organizează evenimentul, propune la această ediţie a doua ediţie un tur al lumii din 10 perspective cinematografice diferite.Potrivit unui comunicat de presă transmis AGERPRES, în cadrul festivalului vor putea fi urmărite filmele:* "Extra Ordinary"/"Supra Natural", regie şi scenariu Mike Ahern şi Enda Loughman (Irlanda);* "The Columnist"/"Ziarista", regie Ivo van Aart (Olanda);* "El Grand Leon"/"Marele Leon", regie Ricardo Maldonado (Peru, Chile);* "10 giorni senza mama"/"10 zile fără mama", regie Alessandro Genovesi (Italia);* "Woman on the run"/"Femei pe fugă", regie şi scenariu Martin Horsky (Cehia);* "Raoul Taburin"/"Secretul lui Raoul Taburin", regie - Pierre Godeau (Franţa);* "100 Things"/"100 de lucruri", regie Florian David Fitz (Germania);* "O parte din inima mea"/"A piece of my heart"/"En del av mitt hjarta", regie Edward af Sillen (Suedia);* "Dragoste de filme"/"Amor de pelicula"/"Movie Love", regie Sebastian Mega Diaz (Argentina);* "Est - Dittatura last minute"/"Est-Ultimele minute ale dictaturii", scenariu şi regie Antonio Pisu (Italia).Prima ediţie a festivalului s-a desfăşurat în noiembrie 2019.