Volei feminin: CSM Alba Blaj va organiza la Sibiu partide din optimile şi sferturile Cupei Challenge

15:00

Fostul primar al New Yorkului David Dinkins, care a fost şi primul şi până acum singurul afro-american ajuns în acest post, a încetat din viaţă luni la domiciliul său, la vârsta de 93 de ani, au anunţat media americane, citate marţi de Reuters şi dpa.Victoria istorică a lui Dinkins la alegerile din 1989 a fost rapid eclipsată de o creştere a criminalităţii şi a tensiunilor rasiale care au subminat realegerea sa pentru un nou mandat, în 1993.Decesul lui David Dinkins a survenit la puţin mai mult de o lună după ce soţia sa Joyce a încetat din viaţă, la 11 octombrie.În cele două decenii trecute după ce a plecat de la primărie, Dinkins a predat la Universitatea Columbia, s-a implicat în acţiuni caritabile şi a mai apărut doar ocazional în public, rămânând în general o prezenţă discretă.În 1995, Dinkins a fost supus unui triplu bypass coronarian, iar 13 ani mai târziu a suferit o altă intervenţie la valvă. În 2013 a văzut lumina tiparului autobiografia sa "A Mayor's Life: Governing New York's Gorgeous Mosaic" ("Viaţă de primar: Să guvernezi extraordinarul mozaic newyorkez"), titlul care redă cea mai cunoscută expresie folosită de Dinkins din cei patru ani petrecuţi la City Hall.Alegerea sa a fost salutată atunci ca începutul unei noi ere pentru oraşul pe care l-a descris în discursul de inaugurare "un mozaic extraordinar", Dinkins fiind văzut ca o voce a schimbării, a calmului şi compromisului, după cele trei mandate ale predecesorului său Ed Koch, perceput drept caustic şi înclinat spre confruntare."Dinkins a proiectat un tip de personalitate care nu este ameninţătoare pentru albi şi este acceptabilă pentru negri", a afirmat la un moment dat fostul congresmen Floyd Flake.Ca primar, Dinkins s-a confruntat cu un val în creştere de probleme, aproape încă din prima zi, începând cu dezastrul din trezoreria oraşului şi reputaţia sa grav avariată şi până la "epidemia" de cocaină care făcea ravagii.Până la finalul primului său an la primărie, omuciderile ajunseseră la un nivel record în New York - peste şase pe zi, sau o crimă la patru ore -, totul culminând în 1991 cu aşa-zisele revolte de la Crown Heights, izbucnite după moartea unui copil afro-american de 7 ani lovit de o maşină condusă de un evreu.O anchetă i-a reproşat ulterior lui Dinkins că nu a reuşit să ţină sub control escaladarea violenţelor între afro-americanii şi evreii din cartier, raportul de anchetă fiind publicat cu câteva luni înainte de alegerile din 1993, câştigate de Rudy Giuliani, care a transformat revoltele într-o temă de campanie.Victoria lui Dinkins asupra lui Koch fusese asigurată de aceleaşi probleme care i-au marcat propria administraţie - problemele rasiale şi criminalitatea. Popularitatea administraţiei Koch a fost grav afectată de o crimă din august 1989, când un adolescent de culoare a fost asasinat de o bandă de albi. O lună mai târziu, Dinkins a câştigat alegerile primare democrate în defavoarea primarului în exerciţiu, apoi, la scrutin, l-a depăşit pe republicanul Giuliani cu doar 50.000 de voturi, într-una din cele mai strânse curse electorale de acest nivel din istoria oraşului.AGERPRES/(AS - autor: Mihaela Toth, editor: Mariana Ionescu, editor online: Ada Vîlceanu)