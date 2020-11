Parlamentare2020/Rafila: A început să scadă numărul de teste destul de mult; DSP-urile nu sunt încurajate să investigheze focare epidemiologice

Profesorul Alexandru Rafila a declarat, marţi, la Ploieşti, că numărul de teste a început să scadă "destul de mult" iar direcţiile de sănătate publică nu sunt "încurajate" să investigheze toate focarele epidemiologice."S-a întâmplat un fenomen ciudat: brusc numărul de teste s-a stabilizat, între ghilimele. Am ajuns să testăm când aveam 10.000 de pacienţi infectaţi zilnic ca şi atunci când aveam 5.000 de pacienţi. Mai mult, astăzi am aflat cu surprindere că a început chiar să scadă numărul de teste destul de mult, a scăzut într-o singură zi cu 20%, astăzi am avut aproape 8.000 de cazuri, am avut doar 30.000 de teste, ceea ce este anormal, pentru că, de fapt, există un blocaj undeva. (...) Blocajul cred că este undeva în zona direcţiilor de sănătate publică, ce nu sunt încurajate să investigheze toate focarele epidemiologice, să identifice contacţii, să vadă dacă există cea mai mică simptomatologie care ar trebui să ducă la efectuarea unui test, pentru că toate ţările care au ajuns să controleze într-adevăr pandemia au făcut acest lucru: cu cât a crescut numărul de cazuri, a crescut testarea şi acest lucru a permis izolarea celor infectaţi şi oprirea transmiterii. Oprirea transmiterii doar prin măsuri nemedicale (...) nu este o soluţie, pentru că ea afectează, de multe ori, fundamentele societăţii. Sigur că într-o criză majoră iei măsuri extreme, nimeni nu spune lucrul ăsta, că nu se poate face, dar trebuie să fim raţionali şi să dezvoltăm acele zone ale sănătăţii publice care pot să ducă la controlul pandemiei", a spus Rafila într-o conferinţă de presă.În context, candidatul PSD la Camera Deputaţilor a arătat că hotărârea de guvern aflată în dezbatere pe site-ul Ministerului Sănătăţii care vizează mărirea veniturilor personalului medical creează "discriminări" în condiţiile în care îi exclude pe cei care lucrează în DSP-uri şi INSP."Există o hotărâre de guvern aflată în dezbatere pe site-ul Ministerului Sănătăţi de mărire a veniturilor personalului medical în care sunt excluşi colegii de la INSP şi de la direcţii de sănătate publică. Dincolo de faptul că este inacceptabil, dacă ai nevoie de o armată care să acţioneze împotriva unei infecţii, cum este acest caz, nu trebuie să creezi discriminări între persoanele care sunt implicate în gestionarea acestei pandemii şi mie se pare că la nivelul Guvernului ar trebui să se reconsidere acest lucru, iar colegii care lucrează în direcţiile de sănătate publică, în INSP să fie încurajaţi inclusiv prin acordarea acestor stimulente materiale. La fel ca şi alt personal medical", a mai spus Rafila. AGERPRES/ (AS- autor: Anamaria Constantin, editor: Antonia Niţă, editor online: Andreea Lăzăroiu)

