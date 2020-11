Handbal masculin: Dinamo, prima victorie în EHF European League

19:50

Pennsylvania a certificat marţi rezultatele alegerilor prezidenţiale de la 3 noiembrie în acest stat american, a transmis guvernatorul Tom Wolf, un anunţ care cimentează victoria democratului Joe Biden în acest stat-cheie, informează Reuters şi AFP.'Astăzi, Departamentul de Stat din Pennsylvania a certificat rezultatele alegerilor de la 3 noiembrie în Pennsylvania pentru (funcţiile de) preşedinte şi vicepreşedinte ai Statelor Unite. Aşa după cum cere legea federală, am semnat Certificatul de Atestare pentru lista de electori pentru Joe Biden şi Kamala Harris', a transmis guvernatorul democrat Tom Wolf pe Twitter. Today @PAStateDept certified the results of the November 3 election in Pennsylvania for president and vice president of the United States.As required by federal law, I've signed the Certificate of Ascertainment for the slate of electors for Joe Biden and Kamala Harris.— Governor Tom Wolf (@GovernorTomWolf) November 24, 2020 Pennsylvania are alocaţi 20 de delegaţi în Colegiul Electoral care îl va alege în mod direct pe preşedintele Statelor Unite.