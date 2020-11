Raed Arafat crede în puterea exemplului. Se va vaccina public pentru a demonstra siguranța tratamentului anti-COVID-19. „Am încredere în acest vaccin”

16:50

Tot mai multe gospodine se orientează către cursurile de gătit în această perioadă de pandemie, când livrarea la domiciliu a produselor tradiţionale a devenit o afacere. 12 femei au ales să înveţe să facă cozonac. […] The post Pandemia le schimbă meseria. Ele sunt cursantele de la „Lecția de cozonac” appeared first on Cancan.ro.