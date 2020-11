Vulpița de la Acces Direct a ajuns piele și os! Cât de mult a slăbit Veronica Stegaru: „În halul ăsta arăți?”

18:30

Cabanierii din județul Gorj au anunțat, de curând, că vor păstra aceleași prețuri de sărbători atât la cazare, cât și în restaurante, chiar dacă au înregistrat pierderi substanțiale în pandemie. Ei speră că această ofertă […] The post De câți banii au nevoie românii pentru o vacanță la munte. Cabanierii promit că nu vor mări prețurile appeared first on Cancan.ro.