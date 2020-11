Germania: Un automobil s-a izbit de poarta sediului Cancelariei federale de la Berlin

11:30

Ziua Naţională a României va fi sărbătorită, în acest an, total atipic, pentru că autorităţile au anunţat deja un set de reguli, impuse de pandemia de coronavirus. Chiar şi aşa, trupa Voltaj va cânta, în 2020, "Din toată inima" dar online. Foto: (c) LIVIU SOVA / AGERPRES FOTO"Deşi am cântat foarte puţin anul acesta, chiar şi online, nu am vrut să ratăm Ziua Naţională a României şi considerăm că show-ul 'Din toată inima' va fi un cadou frumos pentru cei care simt româneşte şi chiar petrec de 1 Decembrie", a declarat Călin Goia, liderul trupei Voltaj, pentru AGERPRES. Artistul a spus că show-ul online "va fi un concert multimedia, cu tot felul de proiecţii, cu grafică", un spectacol gândit "să fie ofertant şi când stai în faţa unui calculator şi nu eşti în faţa scenei". Foto: (c) ADRIAN CUBA/AGERPRES FOTOAşa încât, cei care doresc să vadă surprizele pe care le-a pregătit Voltaj sunt aşteptaţi să intre, de Ziua Naţională, de la ora 18,00, pe paginile de Facebook sau Instagram ale trupei unde vor găsi link-ul spectacolului."Concertul va fi gratuit - un cadou din partea noastră pentru toţi românii care se bucură de Ziua Naţională şi vor să vadă ceva special în această zi specială", a precizat liderul trupei. Sursa foto: Voltaj/Facebook.comCălin Goia a mărturisit că 2020 a fost un an greu pentru artişti, un an care i-a afectat profund, dar admite că au existat şi lucruri bune, unul dintre acestea fiind şi concertul pe care trupa Voltaj îl oferă publicului de Ziua Naţională a României."A fost un an foarte greu nu numai pentru noi, ci şi pentru alţii. Domeniul nostru a fost afectat profund. Noi întotdeauna am fost optimişti şi eu, personal, cred că lucrurile se vor rezolva până în vara viitoare şi vom reveni la normal. Există şi lucruri bune care s-au întâmplat, inclusiv acest concert de 1 Decembrie, practic e o ocazie de a ne vedea cu toţii, într-adevăr nu face to face ci prin intermediul ecranelor, cu toţii însemnând fie că eşti din România, fie că eşti un român din Statele Unite ale Americii, din Canada sau din alte părţi ale lumii, e o ocazie să simţim româneşte şi să ne bucurăm de Ziua Naţională. Ţinând cont că România are o diasporă foarte numeroasă - suntem pe locul doi în lume, după Siria - uite aşa, prin intermediul online-ului putem să ajungem în cele mai îndepărtate colţuri ale lumii şi să îi bucurăm pe românii care ştiu că sunt conectaţi la tot ce se întâmplă în ţară", a spus Goia. Foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FOTOÎn opinia sa, perioada de pandemie a fost gestionată "destul de bine", artistul precizând că a revenit asupra deciziei de a părăsi ţara, decizie la care se gândea în ultima perioadă, deoarece apreciază "că lucrurile se vor îndrepta". "Trecând peste 1 Decembrie şi concertul nostru şi vorbind despre România şi perioada asta de pandemie, părerea mea este că a fost gestionată destul de bine şi că, mai ales ţinând cont de faptul că a fost ceva nou pentru toată lumea, atât pentru noi, cei de jos, cât şi pentru cei din conducere, zic eu că am trecut destul de bine până acum peste probleme. Am mare încredere şi în direcţia pe care a luat-o România, respectiv una europeană, pentru că am fost vreo doi ani foarte sceptic în ceea ce priveşte drumul nostru în continuare, mă refer la perioada 2017 - 2019. Nu e prima oară când eu, personal, îmi problema dacă să mai stau aici sau să îmi fac planuri de plecare, dar acum cred că lucrurile se vor îndrepta, atât din punct de vedere al pandemiei, cât şi al situaţiei noastre, a românilor. M-ar bucura foarte tare ca românii care s-au întors forţaţi de pandemie să rămână în ţară, dar pentru asta ar trebui să li se şi ofere locuri de muncă şi condiţii decente, pentru că din cauza lipsei acestora au plecat ei peste graniţă, nu pentru că şi-ar fi dorit neapărat să fugă de ţara asta. Deci, trebuie să învăţăm cumva, şi cei de sus să încerce să găsească nişte măsuri prin care să îi ţină aici", a subliniat artistul. Foto: (c) LIVIU SOVA / AGERPRES FOTOCălin Goia a afirmat că şi sărbătorile de iarnă vor fi, anul acesta, total atipice şi vrea să vadă cum poate fi petrecut un Revelion altfel decât pe scenă."Sărbătorile de iarnă pentru noi sunt atipice, cu atât mai mult pentru că, chiar povesteam aici la repetiţii cu colegii, că este primul Revelion din 1999 încoace în care nu vom cânta şi e foarte ciudat, pentru că nici nu ştim exact ce face lumea de Revelion, noi suntem cumva novici şi va trebui cineva să ne înveţe cum să petrecem de Revelion altfel decât pe scenă. Eu, de sărbători, voi fi la Cluj, la părinţii mei, şi de Revelion cu familia restrânsă, că altfel nu se poate, dar vom căuta un loc în care să petrecem noaptea dintre ani", a afirmat artistul.***Trupa Voltaj îşi invită fanii, printr-un mesaj postat pe pagina de Facebook, să petreacă Ziua României online, în cel mai spectaculos concept de spectacol virtual interactiv. Sursa foto: Voltaj/Facebook.com"Va fi un concert live, o petrecere dedicată Zilei Naţionale a României, de aproximativ 50 de minute, în care se vor cânta inclusiv melodiile Voltaj - 'Mai sus de locul doi' şi 'Din toată Inima'. Nu vor lipsi nici melodiile aşteptate de public la fiecare concert Voltaj - de la 'Povestea oricui' şi până la '20'. Ca de obicei, Voltaj va avea şi câţiva invitaţi surpriză" - este anunţul trupei.