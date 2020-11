ANM spune că a fost înțeleasă greșit când l-a făcut neprofesionist pe managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași. „Ne cerem scuze”

14:40

Simona Halep, 29 de ani, locul 2 WTA, și-a reluat pregătirea, după ce a anunțat pe 9 noiembrie că s-a vindecat de COVID-19. ”My kind of pre-season training” (”Tipul meu de antrenament presezon”), este mesajul postat, miercuri, de campioana de la Roland Garros și Wimbledon, pe contul ei de twitter. My kind of pre-season training […]