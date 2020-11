DINAMO. Medicul Adrian Motoacă, dezvăluiri uluitoare despre haosul de la Săftica: „Acum plec din bază, e dezolant! Nu avem fașă de hârtie, am doar resturi în geanta de medic”

14:50

Andrei Burcă (27 de ani) a participat la o conferință de presă înaintea înfruntării cu AS Roma în care și-a adus aminte de meciul câștiga de ardeleni în 2008, pe Olimpico, și crede că CFR poate repeta acea performață.CFR - AS Roma se joacă joi, de la 22:00. Meciul e liveTEXT pe GSP.RO și în direct la Digi, Telekom și Look.- Aveai doar 15 ani când CFR Cluj a reușit să învingă AS Roma. ...