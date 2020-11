Diego Maradona, simbol al fotbalului şi al tuturor exceselor

19:20

Craig Brown a fost recompensat marţi cu premiul Baillie Gifford, prestigioasă distincţie britanică pentru volume de nonficţiune, pentru cartea sa ''One Two Three Four: The Beatles in Time'', lucrare despre care juriul a spus că ''reinventează arta biografiei'', informează The Guardian. Sursa foto: Harpenden Library / Facebook.com Un amestec de istorie, jurnale, autobiografie, scrisori de la admiratori, interviuri, liste şi topuri, cartea lui Brown spune povestea celebrei trupe, precum şi a celor din imediata lor apropiere. Preşedinta juriului, Martha Kearney, a apreciat volumul ca fiind ''o celebrare veselă, neconvenţională, pătrunzătoare a celor de la Beatles, o abordare extrem de originală pe un teritoriu familiar''.''Este totodată o carte profundă despre succes şi eşec, care a câştigat aprecierea unanimă a juraţilor noştri. Craig Brown a reinventat arta biografiei'', a spus Kearney. ''În întunecimea anului 2020, am descoperit o rază de lumină'', a precizat ea.''Ideea apariţiei unei noi cărţi despre The Beatles este destul de greu de imaginat întrucât s-a scris atât de mult despre ei -, dar este o carte atât de originală'', a adăugat Kearney. ''Este asemenea unui colaj - a cules extrem de multe detalii fascinante din atât de multe surse şi le-a împletit la un loc pentru a ne oferi o perspectivă nouă despre The Beatles. Este o carte amuzantă, dar de asemenea foarte profundă''.Brown, autor, jurnalist şi autorul, din 1989, a unei rubrici comice zilnice intitulate ''Private Eye'', a fost recompensat cu 50.000 de lire sterline. Cartea sa a devansat celelalte titluri nominalizate, printre care Kate Summerscale cu volumul ''The Haunting of Alma Fielding''; Sudhir Hazareesingh cu biografia generalului Toussaint Louverture, ''Black Spartacus''; volumul semnat de Christina Lamb despre efectul războiului asupra femeilor, ''Our Bodies, Their Battlefield''.Brown a declarat că scopul său a fost de a ''transmite amuzamentul şi entuziasmul epocii Beatles şi rapiditatea cu care cei patru membri ai trupei s-au schimbat, atât în bine, cât şi în rău''.''Chiar şi acum mi se pare destul de ciudat că toţi aveau mai puţin de 30 de ani atunci când Beatles s-a destrămat şi că perioada dintre 'I Want to Hold Your Hand' şi 'Why Don't We Do It in the Road?' a fost de doar patru ani'', a spus autorul într-un interviu acordat cu prilejul decernării premiului.''Am insistat totodată să arăt efectul pe care l-au avut asupra tuturor, de la majestatea sa, regina Angliei, la Charles Manson. Am considerat că acest lucru ar fi cel mai bine redat printr-o multiplicitate de capitole scurte, juxtapuse asemenea unor prisme, pentru a forma un caleidoscop'', a mai precizat Brown.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu; editor: Mihaela Nicolaescu, editor online: Ady Ivaşcu)