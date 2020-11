Napoli, gata de o decizie istorică: „De mâine, vom trece la numele lui Dumnezeu”

17:30

CFR Cluj - AS Roma se joacă joi, de la 22:00, în etapa a patra din grupele UEFA Europa League. Campioana României are nevoie de un meci mare pentru a continua lupta de calificare cu Young Boys.CFR Cluj este în fața unei partide extrem de importante în economia grupei A din Europa League. Clujenii primesc vizita italienilor de la AS Roma și speră să-și ia revanșa după înfrângerea usturătoare din meciul tur, scor 0-5. ...