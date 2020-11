Doamna Vanghelie a ieșit la “vânătoare” de delicatese, la bordul unei limuzine de lux cu șofer

17:30

Turiștii care decis să aleagă în vara anului viitor la Mamaia vor avea parte de o surpriză majoră. Stațiunea va deveni o oază de verdeaţă, iar la marginea plajei vor fi plantaţi puieţi de sălcioară, […] The post Surpriză totală pentru iubitorii stațiunii Mamaia. Destinația de vacanță își schimbă fața appeared first on Cancan.ro.