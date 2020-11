Harghita: Un şofer a decedat şi un altul a fost rănit într-un accident produs pe DN13B, în zona localităţii Borzont

02:10

Preşedintele american în exerciţiu, Donald Trump, a anunţat miercuri că l-a graţiat complet pe fostul său consilier pentru securitate naţională Michael Flynn, care a pledat vinovat în justiţie acuzat pentru că a minţit FBI-ul cu privire la contactele cu un diplomat rus, informează dpa."Am marea onoare să anunţ că generalului Michael T. Flynn i s-a acordat o iertare completă", a anunţat Donald Trump într-un postare miercuri pe Twitter. It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2020 Flynn, care a fost forţat să îşi părăsească slujba în administraţia Trump la începutul mandatului preşedintelui, a recunoscut că a minţit despre discuţiile purtate cu ambasadorul rus în SUA Serghei Kisliak referitoare la politica viitoarei administraţii în decembrie 2016. Devenit consilier pentru securitate naţională, el a fost interogat pe 24 ianuarie 2017 de poliţia federală, însă a ascuns aceste contacte.Fostul consilier l-a minţit de asemenea pe vicepreşedintele Mike Pence cu privire la contactele sale, ceea ce a constituit un motiv de îngrijorare pentru recent instalata administraţie republicană.În 2017, Michael Flynn a acceptat să pledeze vinovat de sperjur şi să coopereze în ancheta asupra suspiciunilor privind o înţelegere secretă cu Rusia. Ulterior, el şi-a schimbat poziţia şi s-a luptat în instanţă argumentând că pledoaria sa ar trebui să fie respinsă, susţinând că a fost victima unei presupuse abateri.O bună parte din cei mai loiali susţinători ai lui Trump consideră cazul împotriva lui Flynn drept un abuz din partea fostului preşedinte Barack Obama ca parte a unei argumentaţii conservatoare mai ample împotriva administraţiei anterioare.Mai multe persoane din apropiaţii lui Donald lui Trump au fost acuzate sau condamnate pentru o serie de infracţiuni. Preşedintele Trump a comutat sentinţa în cazul lui Roger Stone, un asociat de-al său anchetat în afacerea privind imixtiunea Rusiei în alegeri. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Alexandru Cojocaru)