VIDEO „Hai, iubita, dă-i din brațe!” » Dezvăluiri în premieră despre metodele lui Gheorghe Tadici: „Alinta jucătoarele în funcție de cum vorbeau cu soțul sau iubitul, doar că noi știam secretul”

00:10

CFR Cluj și AS Roma se întâlnesc astăzi, de la ora 22:00, în Grupa A Europa League. Meciul poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Digi Sport, Telekom Sport și Look Sport Plus.Programul complet din Europa LeagueliveTEXT de la 22:00 » CFR Cluj - AS RomaLive+StatisticiEtapa #4 din grupele Europa LeagueCFR Cluj - AS Roma. ...